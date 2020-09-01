Бунт в гватемальской тюрьме: заключенные взяли в заложники охранников

Заключенные одной из тюрем Гватемалы взяли в заложники несколько охранников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В одной из тюрем Гватемалы взбунтовались заключенные, в результате мятежники взяли в заложники по меньшей мере шесть охранников исправительного учреждения. Об этом в ночь на вторник, 1 сентября, сообщила газета La Hora со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Оливерио Гарсии.

По данным издания, бунт случился в тюрьме «Инфьернито» в департаменте Эскуинтла, а поводом стало недовольство сидельцев тем, что власти решили перевести часть из них в другие пенитенциарные учреждения. Речь идет о примерно 40 заключенных из числа членов банды «Баррио-18».

По словам главы гватемальского МВД, на подмогу местным правоохранителям власти направили к тюрьме порядка двух тысяч сотрудников полиции, и если для подавления мятежа понадобятся жесткие меры, то они будут применены.

«Мы не хотим никого убивать, но мы не можем допустить, чтобы люди, которые совершили преступления и находятся под стражей, пытались контролировать исправительные учреждения», - подчеркнул Оливерио Гарсия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале мая заключенные одной из венесуэльских колоний предприняли дерзкую попытку массового побега, которая обернулась беспорядками. В результате погибли как минимум 46 человек, еще около 50 пострадали,