Трамп: Американцы стали меньше заражаться коронавирусом

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что американцы стали меньше заражаться коронавирусом. По его данным, за последний месяц уровень заболеваемости COVID-19 в стране сократился на 38%.

«За последний месяц число новых случаев в Соединенных Штатах сократилось на 38%», - порадовал соотечественников глава государства.

Кроме того, Трамп сообщил, что испытания разрабатываемой фармацевтической компанией AstraZeneca вакцины от коронавируса вступили в третью фазу.

«Она присоединяется к группе других вакцин, разработка которых близка к завершению и, надеюсь, утверждению», - приводит его слова ТАСС.

Между тем, по данным Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе информации федеральных и региональных властей в США, на сегодняшний день в стране зафиксировано свыше шести миллионов случаев заражения коронавирусом, от последствий заболевания скончались 183 тысяч американских граждан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после начала учебного года, который в Штатах стартует в августе, и возврата к очной форме обучения американские колледжи и университеты накрыла волна COVID-19.