Лидер оппозиции Черногории назвал санкции против России ошибкой

В Черногории считают, что поддержка западных санкций против России была ошибкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер крупнейшей оппозиционной черногорской коалиции «За будущее Черногории» профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич считает, что поддержка западных санкций против России его страной было ошибкой.

Он отметил, что Черногория – «малое государство, и на глобальном уровне не может иметь никакого влияния», как бы ей этого не хотелось.

«Неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции против Российской Федерации. Считаю, что это полностью ошибочный шаг, который привёл ко многим экономическим потерям для нашей страны», - сказал Здравко Кривокапич в беседе с РИА Новости.

Лидер оппозиционной коалиции подчеркнул, что Россия «заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он сообщил, что на прошедших 30 августа парламентских выборах в Черногории впервые за последние три десятка лет победила оппозиция. Однако президент страны Мило Джуканович поражение коалиции правящей Демократической партии социалистов (ДПС) не признал. По его мнению, еще рано делать какие-либо выводы, стоит дождаться официальных результатов голосования.