Последние новости на утро 1 сентября 2020: В ВОЗ похвалили стратегию Швеции по коронавирусу

«КП» – о последних новостях на утро 1 сентября 2020 года Фото: Анна МАРТЫНОВА

Последние новости на утро 1 сентября 2020 года. Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро похвалил власти Швеции за стратегию борьбы с распространением коронавирусной инфекции, предполагающей «мягкие ограничения» вместо жестких карантинных мер. Он подчеркнул, что в будущем шведская модель борьбы с пандемией COVID-19 должна стать примером для других стран.

С сегодняшнего дня в России вступает в силу закон о внесудебном банкротстве, позволяющий гражданам объявлять себя банкротами по упрощенной схеме, чтобы избавиться от долгов, которые человек просто не в состоянии выплатить. По новым правилам, достаточно только подать заявление в многофункциональный центр (МФЦ), причем ничего платить при этом не надо — потенциальный банкрот освобождается даже от госпошлины.

Хорошая весть для родителей ребят, которые сегодня отправятся на первые после летних каникул уроки. Учащихся начальных классов в новом учебном году в школьных столовых будут кормить горячими обедами бесплатно. Со вторника в России вступают в силу правовые нормы, в соответствии с которыми школы должны обеспечить учеников младших классов (с первого по четвертый) горячим питанием не менее одного раза в день.

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, накануне 1 сентября поздравили всех школьников и студентов России с Днем знаний. Они отметили, что у экипажа МКС этот праздник каждый день, поскольку каждый день они узнают много нового, а также пожелали учащимся космических успехов в учебе и звездного будущего.

А в Белоруссии тем временем экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова объявили о создании новой политической партии «Вместе».

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