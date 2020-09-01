Глава Башкирии обратился в СК из-за продажи акций Башкирской содовой компании

Радий Хабиров пожаловался в СК из-за продажи Башкирской содовой компании. Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

Глава Башкирии Радий Хабиров направил заявление в Следственный комитет России из-за перехода в частную собственность большей части Башкирской содовой компании. Заявление о совершении преступления группой лиц направлено главе Следственного комитета Александру Батрыкину. В пресс-службе Хабирова заявили, что акции предприятия перешли в частное владение из-за незаконных действий со стороны должностных лиц.

- Заявление о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях должностных лиц региональной государственной власти. Суть та же. Мы считаем, что размыт пакет и, соответственно, нанесён ущерб нашей республике, - передаёт ТАСС слова Радия Хабирова.

Ранее глава республики рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" о скандале вокруг БСК и выводе средств от неё офшоры.

Напомним, жители Башкирии и экоактивисты смогли прекратить разработки БСК на горе Куштау, сообщал сайт KP.ru. Они разбили у подножия горы лагерь и встали на пути у тяжелой техники. Руководство БСК направило туда сотрудников ЧОП и бульдозер. Они смогли оттеснить людей и уже начали устанавливать забор. На место противостояния приехал глава республики и заявил о приостановке всех работ до достижения компромисса.

26 августа президент России Владимир Путин поручил правительству и руководству Башкирии разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры. В тот же день прокуратура начала проверку.