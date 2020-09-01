COVID-19 может привести к «синдрому разбитого сердца» Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в последствии может вызывать «синдром разбитого сердца». Это ощущение, которое схоже с инфарктом миокарда, коллектив международных ученых назвал синдромом такоцубо. Но в отличие от инфаркта, «синдром разбитого сердца» имеет необратимые последствия.

Данные выводы были опубликованы в научной статье о влиянии коронавируса на здоровье детей, подростков и женщин. Авторами значатся специалисты из отделения кардиологии Университета Великой Греции в Катандзаро (Италия), клиники сердечно-сосудистых заболеваний Генуэзского университета (Италия), Центра врожденных пороков сердца для взрослых и Центра легочной гипертензии Королевской больницы Бромптона (Великобритания).

Исследователи отмечают, что в отдельных случаях при заболевании коронавирусной инфекцией происходит выброс в кровь адреналина, начинается воспалительная реакция на инфекцию. SARS-CoV-2 напрямую воздействует на сосуды, провоцируя дисфункцию левого желудочка.

Чаще всего такоцубо фиксируют у женщин старше 55 лет, хотя отдельные случаи описаны и у мужчин.

Данная патология в сочетании с коронавирусом усугубляет разрушительное действие на организм.

Российские ученые соглашаются с утверждением и отмечают, что сочетание этих двух факторов усугубляет прогнозы для пациента, пишет газета "Известия".

Ранее ВОЗ привели в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом. Страна не стала вводить жесткие ограничения, так как они наносят сильный вред доходам людей и малого бизнеса, сообщает телеканал "360".