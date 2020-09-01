Названы лучшие места для отдыха в сентябре Фото: Shutterstock

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко назвал лучшие места для отдыха в сентябре. Своими выводами он поделился во время пресс-конференции, посвященной предварительным итогам туристического сезона в России.

Эксперты назвал направления, которые порадуют туристов в осеннее время. Учитывая, что синоптики прогнозируют теплый сентябрь, можно рассмотреть не только горы, но и морские побережья.

- Удачными будут поездки на наши традиционные направления, это Крым, Краснодарский край, Ставрополье. Добавлю в этот список Японское море, первая половина сентября — это бархатный сезон в Приморском крае, - цитирует слова специалиста ФАН.

В качестве экскурсионного и познавательного туризма подойдут Москва и Санкт-Петербург, Калининград и Казань.

- Особенно хочу обратить внимание туристов на Байкал, — посоветовал россиянам Осауленко.

Кстати, регионы Дальнего Востока планируют превратить в туристические места мирового уровня вроде Исландии или Норвегии. Находясь с рабочим визитом в округе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что природа на заграничных курортах не лучше, чем у нас, но за счет территориального планирования, чистоты и порядка удается создавать уютные места отдыха. Всё это надо сделать и у нас, подытожил глава кабмина, пишет газета "Известия".