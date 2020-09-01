Новейшие Су-57 накроют чехлы-невидимки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для новейших истребителей Су-57 изготовят «одежду». Чехлы-невидимки будут выполнены из специальных полимерных материалов и смогут закрывать основные части машины.

Маскировку будут применять в местах базирования истребителей пятого поколения, а еще во врем полета, что сделает их незаметными для авиационных оптико-электронных систем и радаров противника.

Первые поставки «одежды-невидимки» планируются с 2021 по 2028 годы. Об этом «Известиям» сообщил источник в военном ведомстве и ОПК. Каждый самолет получит более десятка чехлов, которые будут одеваться отдельно на колеса, нижнюю, центральную и заднюю части фюзеляжа, крылья, кабину, сопло, стабилизаторы, воздухозаборники и другие части конструкции.

Эксперты полагают, что «одежда» для истребителей будет иметь двойной функционал: во-первых, она сможет сохранить покрытие машины и спрятать электронику, которая находится на крыльях и фюзеляже.

Во-вторых, чехлы-невидимки смогут спрятать Су-57 от иностранных самолетов-разведчиков, пишет газета "Известия".

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