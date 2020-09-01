В Сирии погибли два солдата из-за атаки Израиля

SANA: двое сирийцев погибли в результате израильской атаки в районе Дамаска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двое сирийских военнослужащих погибли в результате израильской атаки по югу Дамаска, сообщает сирийское агентство САНА.

Ещё семь солдат получили ранения.

- Агрессия стала причиной гибели двоих наших военных и ранения семерых. Также нанесён материальный ущерб, - цитирует САНА свой источник среди военнослужащих.

Отмечается также, что в 22:40 самолёты Израиля нанесли удар по объектам на юге Дамаска, находясь над Голанскими высотами.

Силы ПВО поразили большую часть воздушных целей.