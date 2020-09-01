Россия посчитала провокацией военные учения США в Эстонии

Россия считает крайне опасными действия ВС США на учениях в Эстонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Вашингтоне заявило, что учения Военных сил США в Эстонии опасны для региональной стабильности. Также российская сторона назвала провокацией учения с применением реактивных систем залпового огня. В посольстве отметили, что Москва неоднократно предлагала США отвести зоны учений от "линии соприкосновения" России и НАТО.

- Обратили внимание на сообщения, в т. ч. в The Washington Times, с антироссийскими выпадами и информподдержку в американской прессе проходящих с 1 по 10 сентября маневров ВС США в Эстонии с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ - 110 км, - сказано в заявлении российского посольства в Вашингтоне.