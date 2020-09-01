ООН заинтересовалась проблемой водоснабжения Крыма

ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу

Поклонская в мае направила обращение на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. В нём она призвала осудить решение Киева, назвав его преступным и указав, что Украина в одностороннем порядке перекрыла поставку пресной воды в Крым. Поклонская также попросила принять меры для возобновления водоснабжения региона по Северо-Крымскому каналу.