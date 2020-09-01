Лисовец посоветовал, как школьникам выглядеть стильно в новом учебном году

Начался новый учебный год Фото: Алена МАРТЫНОВА

Известный стилист Владислав Лисовец посоветовал школьникам, как выглядеть стильно в 2020-2021 учебном году.

Гуру моды посоветовал начать с прически. Во-первых, на линейку не стоит цеплять на голову бантики и плести косички. Тщательные укладки и высокие прически тоже не принесут пользы, а превратят милую школьницу в тетеньку.

Стилист напоминает, что на дворе XXI век, а это значит можно экспериментировать. Длинным волосам лучше предпочесть оригинальную стрижку.

- Непосредственно на линейку можно сделать очень легкую укладку, чтобы было ощущение, будто кудри завиты еще вчера. Ни в коем случае не делать букли, это выглядит старомодно. Неплохо подстричься, потому что это очень удобно. Даже элементарное каре с челкой — и школьница выглядит стильно, - комментирует Лисовец Пятому каналу.

Длинные волосы, по мнению эксперта, не только отнимают много времени. А хвост, в которых обычно их собирают, давно устарел.

- В таком виде вы не будете выглядеть модно, потому что хвостик с длинными волосами — это всегда сельский стиль, - резюмирует эксперт.

Пандемия внесла свои коррективы в стильные тенденции. Отсутствие возможности посетить парикмахера задало тон небрежным стрижкам, окрашиваниям и укладкам.

- Мужчина с бритыми висками выглядит отставшим от моды. Сегодня все стрижки заросшие. Смотрим в стилистику 80-90-х годов, прямые проборы, стрижки в стиле Backstreet Boys. Неплохо смотрятся удлиненные прически из 70-х, - заключает Лисовец.

Главное, чтобы волосы были чистые, но без ухоженного вида. Девчонкам подойдет каре или волосы чуть ниже плеч.

- В моде снова короткие челки 2000-х. Совсем короткие, драные! Это очень удобно для учебы. И с такой стрижкой любой образ будет выглядеть интересно! Абсолютный фреш — естественность. Это очень хорошо подходит для каждого дня, — подытожил гуру моды.

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