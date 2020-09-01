В Беларуси мошенник собирал деньги для задержанных протестующих, но потратил их на себя

В беларуском Солигорске 21-летний мужчина создал Telegram-канал и заявил, что открывает сбор средств для пострадавших во время протестов соотечественников и тех, кого задержали. Теперь за мошенничество мужчина задержан сам.

Подписчики переводили деньги для помощи ему на карту, а он их не считал и распоряжался на своё усмотрение.

На видео, опубликованном УВД Миноблисполкома, мужчина рассказывает, что опубликовал номер своей карты якобы для сбора средств пострадавшим и незаконно задержанным протестующим в каналах "Солигорск чат" и "Солигорск для жизни чат", сообщает "СТВ".

- Так как деньги приходили на зарплатную карточку, я не отслеживал, сколько мне пришло денег, так как мне отдавали и долги, поэтому я не знал конкретную сумму денег, которая мне пришла на карточку, - объяснил мужчина, почему не знает, сколько денег на помощь ему передали.

На вопрос о том, как он мог отчитаться перед пожертвовавшими горожанами об оказанной помощи, мужчина ответил: "Никак".

– Пока мне никто не написал, кому нужна помощь, поэтому никому мы ещё не помогли. Точнее я, - заключил он.

Официальный представитель Минского облисполкома Сергей Чеботарев заявил, что карточка являлась зарплатной, а бухгалтерию по фонду никто не вёл. Теперь невозможно сказать, сколько точно люди пожертвовали на помощь. По факту правонарушения начали расследование.