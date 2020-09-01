Демограф объяснил сокращение населения России

Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Население России сокращается, а естественная убыль не компенсируется даже притоком мигрантов, сообщается в статистике Росстата по смертности и рождаемости в стране. Причину объяснил демограф Владимир Тимаков в беседе с "Комсомольской правдой".

За первую половину 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся. В 2019 эти показатели отличались в 1,3 раза. В 40 из 85 регионов России людей умерло в 1,5-2,5 раза больше, чем родилось.

За те же шесть месяцев численность населения России сократилась на 216 тысяч человек и достигла 146,5 миллиона. Мигранты восполнили только 18,4% от естественной убыли населения страны.