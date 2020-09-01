Эксперт назвала перспективные направления в образовании

Названы самые востребованные образовательные направления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самыми востребованными на сегодняшний день считаются сложные технические специальности. Об этом рассказала вице-президент сервиса по поиску работы Superjob Елена Никифорова. Эксперт добавила, что согласно прогнозам, эти сферы будут пользоваться популярностью и дальше.

«Различные исследования однозначно говорят о том, что техническое, биотехническое и IT направления наиболее востребованы и прямо сейчас, и в долгосрочной перспективе», - цитирует Никифорову RT.

Также аналитик добавила, что в России фиксируется большой спрос на специалистов «человекоориентированных сфер». По ее словам, сейчас востребованы профессионалы в области образования, оказания услуг, медицины, психологии, и прочие профессии, связанные с коммуникациями.

«Мне не очень нравится говорить, что есть «неперспективные» направления, потому что каждая сфера необходима и значима, а каждый специалист — ценная единица рынка труда. Смысл в том, что учиться чему-то одному сейчас неэффективно, потому что все профессии будут жить на стыке различных компетенций. Это связано с автоматизацией и роботизацией всех процессов», - добавила Никифорова.

Напомним, ранее в ходе опроса выяснилось, что самыми любимыми предметами у большинства россиян в школы были гуманитарные предметы – мировая художественная культура, русский язык, литература, география и биология. А вот химия, математика и физика, мало кому давались, пишет сайт argumenti.ru.