Кешбэк за туры по России предложили ввести на постоянной основе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что кешбэк за туры по России могут ввести на постоянной основе. Соответствующее предложение было озвучено Ростуризмом.

Участники туристического рынка поддерживают инициативу, так как это серьезно подстегнет спрос.

- Первый блин не получился комом. Подтверждение тому, что за последние два дня программы было куплено свыше 300 тысяч туров, — отметил Осауленко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Эксперт подчеркнул, что программа была реализована в очень сжатые сроки и охватить больше участников рынка ей не удалось.

Тем не менее, в системе было задействовано свыше двух тысяч представителей туриндустрии.

- Все это очень сильно стимулировало рынок. Ростуризм вышел с инициативой о продлении этой программы,- цитирует ФАН слова Александра Осауленко.

Программа возврата части стоимости тура действовала с 21 по 28 августа. При покупке путешествия по России можно было вернуть до 15 процентов от стоимости путевки.

Тем временем, россияне опасаются бронировать туры на зиму из-за слухов о якобы новом карантине, сообщили представители турагентств. Максимальная глубина бронирования редко превышает месяц, пишет газета "Известия".