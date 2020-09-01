Стало известно, сколько россиян готовые ездить на работу в другой регион

Эксперт рассказала о трудовой миграции в России Фото: Архив "КП"

Поехать работать в другой регион готовы менее трех миллионов россиян из 71 миллиона трудящихся. Показатели трудовой миграции в стране достаточно низки, отмечают эксперты.

«Среднероссийский уровень трудовой миграции незначителен, он составляет 4,1% от общей численности занятого населения. По данным Росстата за 2019 год, 315,8 тыс. человек поменяли место жительства в связи с работой. При этом причины переезда могут быть связаны не только с проблемами занятости в родном регионе, но и с более выгодным предложением работы или переводом сотрудников в связи с переездом организации в другой регион», - цитирует эксперта ВНИИ Труда, доктора экономических наук Ольгу Забелину «Российская газета».

При этом эксперт отметила, что большую популярность у россиян имеет так называемая маятниковая трудовая миграция. Она подразумевает периодическое возвращение сотрудника из региона работы в место постоянного проживания. За последние 10 лет такой вид работ стал более востребованным (2,9 млн сотрудников против 1,9 млн).

Абсолютные лидеры по маятниковой миграции Подмосковье и Ленинградская область, жители которых ездят на работу каждый день или на всю неделю в крупные города.

Напомним, по предложению главы Минтруда Антона Котякова в России решено было предлагать в службах занятости безработным вакансии не только родного региона, но и других. Это должно улучшить ситуацию на рынке труда. Как отметил министр накануне, официальное количество безработных в России в период пандемии выросло до 3,6 млн человек, передает телеканал «360».