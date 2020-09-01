Вильфанд спрогнозировал, как погода отразится на урожаях свеклы и картофеля

Урожаи картофеля в этом году будут ниже, чем в предыдущем Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предположил, что слишком засушливое лета на юге европейской территории России и сезоны дождей в средней полосе скажутся на урожаях картофеля и свеклы.

Определенные проблемы уже отмечают на дальнем Востоке, в некоторых регионах Сибири и Урала.

В Картофельном союзе страны согласны, что урожай не их лучших, но дефицита быть не должно. По оценкам исполнительного директора Союза Алексея Красильникова, в этом году площади засева снизились на 20 тысяч га, планируемый урожай на уровне прошлого года - 7 миллионов тонн.

Зато сборы по зерновым и бобовым могут показать настоящий рекорд.

- Есть основания полагать, что 2020 год покажет очень хорошие результаты. Даже при Советском союзе не собирали такие урожаи зерновых и бобовых, - прогнозирует в беседе с «Российской газетой» Роман Вильфанд.

Что касается сахарной свеклы, то ее площади в этом году сократились примерно на 19%. Это объясняется перепроизводством сахара в прошлом году.

В 2020 году урожай свеклы может составить 54,5 миллиона тонн, что на 0,15 миллиона тонн больше, чем в 2019 году.

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