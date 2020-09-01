Причина смерти Владислава Крапивина: у писателя не выдержало сердце Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья погибшего детского писателя назвала причину смерти Владислава Крапивина, который скончался сегодня утром в Областной клинической больнице №1.

По словам близких, у писателя не выдержало сердце, его экстренно перевели в реанимацию, однако врачи так и не смогли спасти ему жизнь. Сердце Владислава Крапивина остановилось в 6:40.

- Простите, сейчас очень тяжело говорить. У него остановилось сердце, - сообщила в интервью «КП Екатеринбург» Лариса Крапивина.

Еще в середине июля текущего года у 81-летнего автора книг начались серьезные проблемы со здоровьем. Тогда его положили в Городскую больницу Екатеринбурга №24. Близкие Владислава Крапивина заподозрили у него инсульт, но этот диагноз не подтвердился. У писателя диагностировали пневмонию, но тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

- В феврале я ходила к Крапивину в гости, благодарила за труды. Для нас он очень значимый писатель. Я просила его встретиться с моими племянниками, но он сильно болел. Много раз к нему приезжали врачи на скорой. Очень жаль, замечательный был человек, - рассказала соседка писателя Надежда Прошкина.

Напомним, что 1 сентября советский и российский детский писатель Владислав Крапивин умер на 82-м году жизни в Свердловской областной больнице №1 после повторной госпитализации с пневмонией.