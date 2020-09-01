В Магаданской области стипендии студентов техникумов вырастут почти в 15 раз!

С 1 сентября в Магаданской области стипендия студентов-хорошистов и отличников, получающих очное образование в колледжах, техникумах и других средних профессиональных учебных заведениях, повышается до уровня прожиточного минимума – с 1336 рублей до 19 740 рублей. По данным регионального министерства образования, ее получат 795 студентов. Из областного бюджета на эти цели по декабрь 2020 года выделено 52,6 млн рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Носов. На следующий год на эти цели запланировано уже 187 млн рублей.

«Эта повышенная стипендия вполне реальна. Это отличный стимул овладевать знаниями, сдавать экзамены и остаться работать здесь, на Колыме, по профессии, - отметил глава региона. - Я очень рад, что у нас это получилось. Это и подспорье для семей, потому что та стипендия, которая была, без помощи от родителей не обходилась. Сейчас молодежи и родителям будет легче. И самое главное, что, приняв постановление в этом году, мы обязаны закладывать соответствующую сумму в бюджете на 21-й год. Это уже состоялось и обратной дороги уже ни у кого не будет».

Напомним, о планируемом повышении стипендии до прожиточного минимума для студентов губернатор Сергей Носов говорил на встречах с молодежью. В феврале учащиеся Магаданского политехникума обратились к главе региона с просьбой повысить стипендии. Учиться в техникумы и лицеи приезжают ребята из всей области, и не все родители могут позволить себе помогать детям финансово. Так что студентам приходится выбирать между учебой и работой, а в таком случае, страдает успеваемость. Сергей Носов обещал провести работу в региональном правительстве по повышению стипендий.