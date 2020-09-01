Эксперт объяснил, почему доллар не упадет ниже 72 рублей Фото: REUTERS

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» спрогнозировал, как будет вести себя рубль этой осенью и стоит ли ждать понижения доллара до 70 рублей.

По словам эксперта, у рубля есть несколько шансов на укрепление. Это китайская макростатистика, которая пока показывает рост в производственной и деловой сфере.

На текущей неделе ожидается отчет Caixin/Markit, который отразит положение дел в частном секторе. Скорее всего, показатели тоже будут положительными.

Все это способно условия для повышения нефтяных цен до 45,9 доллара за баррель, что будет способствовать стабилизации российской валюты.

Что касается курса доллара, то он может колебаться в пределах 73-74 рублей. Евро будет держать отметку в 87-88 рублей.

Большой вес будет иметь отчет по занятости в США в августе, который выйдет в пятницу. Этот документ может как подогреть позиции американской валюты, так и охладить их.

А вот перспектив возврата доллара к отметке в 70 рублей, по мнению Когана, нет. В ближайшие два месяца курс американской валюты будет крайне непросто вернуть существенно ниже 72,7 рубля, заключил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Ранее экономист Антон Шабанов рассказал телеканалу«360», возможен ли этой осенью в России дефолт и чего стоит опасаться.