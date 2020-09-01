Лавров опроверг заявления, что Россия не расследует ситуацию с Навальным

Лавров назвал неправдой заявления Запада о том, что РФ не расследует ситуацию с Навальным Фото: REUTERS

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал неправдой заявления на Западе о том, что РФ не расследует ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Об этом министр заявил во вторник, 1 сентября, в ходе своего выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

- Нас обвиняют в том, что мы не расследуем эту ситуацию, но это неправда. С самого первого дня наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло, - подчеркнул Сергей Лавров.

Напомним, что в конце августа российского блогера и оппозиционера после резкого ухудшения состояния здоровья перевели в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи заявили о клинических данных, показывающих на интоксикации ингибиторами холинэстеразы. Медики из омской больницы, куда первоначально был госпитализирован Навальный сказали, что рассматривали данную версию о диагнозе пациента в первый же день исследований, однако не нашли ей подтверждения.

Чуть позже из стран Запада в адрес российских медиков стали поступать обвинения некоем стремлении «сокрыть истину» о диагнозе пациента. В министерстве иностранных дел подобные заявления назвали глубоко оскорбительными.