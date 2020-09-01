Лавров заявил, что конституционная реформа в Беларуси сможет урегулировать ситуацию

Лавров назвал реформу Конституции Белоруссии оптимальной для диалога Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия считает конституционную реформу в Беларуси оптимальным шагом для урегулирования ситуации в республике.

- По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан, - уточнил Лавров во время своего выступления в МГИМО МИД России.