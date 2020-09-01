В Совфеде одобрили заявление лидера оппозиции в Черногории о России

В Совфеде оценили заявление черногорской оппозиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Совете Федерации прокомментировали заявление лидера оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» о том, что поддержка антироссийских санкций была ошибкой. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал слова черногорского политика здравыми.

«В интересах Черногории укреплять связи с Россией. Она действительно понесла очень большие потери от санкционной политики, которой она стала придерживаться... Я надеюсь, что после выборов, которые прошли недавно, ситуация изменится, что Черногория опять вернётся к дружеским отношениям с Россией», — цитирует сенатора RT.

Напомним, ранее глава оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич признал, что санкции против России были ошибкой. По словам черногорского оппозиционера, такой шаг привел к серьезным экономическим потерям, и был серьезным ударом для самой Черногории. Политик также напомнил, что ранее хорошую прибыл Черногории приносили туристы из России, а также возможность импортировать в РФ вино.

По итогам парламентских выборов 30 августа правящая партия Черногории набрала 35,06%, а оппозиционная «За будущее Черногории» – 32,55%, передает Москва 24.