Лукашенко: У каждого белоруса должна быть своя дорога к храму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На территории Белоруссии всегда работали и продолжат работать все костелы. Об этом во вторник, 1 сентября, заявил глава республики Александр Лукашенко в ходе беседы с журналистами, передает издание Белта.

- У каждого жителя Белоруссии должна быть своя дорога к храму. Костелы в республике работали и будут работать. Никакого наката ни на какую церковь в нашем государстве никто не допустит, - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее, выступая на линейке перед студентами, Александр Лукашенко заявил, что каждый педагог в республике будет под защитой государства и должен сконцентрироваться на своих профессиональных задачах. Глава государства также отметил важность патриотического воспитания молодежи в Белоруссии.

Как сообщал сайт kp.ru, президент республики также исключил возможность начала гражданской войны в Белоруссии.