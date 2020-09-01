"Вас снова плохо подготовили": Адвокат Ефремова в суде набросился на свидетеля

На заседании суда вновь случилась перепалка между адвокатами Ефремова и родственниками погибшего в ДТП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередное заседание суда 1 сентября по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова началось с вызова свидетеля Светланы Набокиной. Накануне слушание закончилось её допросом.

- Я не видела, чтобы из машины выходил кто-то ещё, кроме водителя, - заявила Набокина.

- Видимо, вас снова плохо подготовили. Я специально сегодня приехал к вашему кафе. У меня вопрос в откуда конкретно вы снимали, - ответил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Внезапно он сделал замечание свидетелю, чтобы та перевернула телефон и указал на то, что адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский "что-то пишет"

- Не врите! - громко одёрнул его Добровинский.

- Врёшь ты!

Перепалка заканчивается только после замечания судьи, сообщила корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова из зала суда.