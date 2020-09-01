Сотрудники посольства России в Минске не планируют встреч с оппозицией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники российского посольства в Минске не планируют встреч с представителями белорусской оппозиции. Об этом во вторник, 1 сентября, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

До этого экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская сказала, что оппозиционеры готовы к диалогу с представителями России, «если такой звонок поступит». Она подчеркнул, что вопрос языка в настоящее время крайне остро стоит на территории Белоруссии, поскольку 90 процентов всего населения республики разговаривают на русском языке.

- Встреч с представителями так называемой белорусской оппозиции нет в планах сотрудников нашего посольства, - сказал Дмитрий Мезенцев в интервью ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия считает конституционную реформу в Белоруссии оптимальным шагом для урегулирования ситуации в республике.