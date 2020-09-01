Литературный критик рассказала о вкладе Крапивина в развитие молодежи

Литературный критик прокомментировала смерть Владислава Крапивина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владислав Крапивин помог сформировать целое поколение. Его педагогическая деятельность и книги стали огромным вкладом в воспитание молодежи. Такое мнение выразила обозреватель детской литературы, литературный критик, педагог Ксения Молдавская.

«Владислав Петрович Крапивин — это человек, который сформировал удивительную совершенно общность... Выпускники «Каравеллы» держатся друг друга и держались всегда. И в общем, как мне рассказывали, они во многом сформировали образ Екатеринбурга постперестроечного. Потому что за годы своей педагогической деятельности Крапивин воспитал огромное количество молодых людей. Книги его тоже важны и хороши», — цитирует Молдавскую RT.

Она также добавила, что хотя для многих Крапивин запомнится именно как писатель, лично она отмечает его педагогическую деятельность.

Ранее стало известно, что детский писатель Владислав Крапивин скончался в больнице Екатеринбурга на 82 году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем, передает сайт NEWS.Ru.