Лавров о ситуации в Беларуси: "Наши литовские соседи перешли все грани приличия"

Лавров раскритиковал действия Литвы в отношении Беларуси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва перешла все грани приличия в ситуации с Беларусью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия, - заявил глава МИД во время своего выступления в МГИМО.

Он также считает, что Литва в союзе со Светланой Тихановской "работают совсем не демократическими методами", а также отметил их неуважение к суверенитету Беларуси.