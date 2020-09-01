Лукашенко исключил возможность гражданской войны в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский президент Александр Лукашенко исключил возможность гражданской войны в республике. Во вторник, 1 сентября, в связи с началом нового учебного года глава республики посетил местный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, где пообщался со студентами, представителями СМИ и местными жителями, пишет издание БелТА.

Александр Лукашенко в очередной раз отметил, что жителям Белоруссии никто не сможет дать больше, чем они могут заработать самостоятельно.

- Если мы начнем ломать друг друга через колено, то прекрасно знаете сами, что получится. Как минимум, начнется гражданская война. Однако этого никогда не произойдет, не переживается, - подчеркнул белорусский президент.

Глава государства при этом отметил, что его в настоящее время беспокоит не власть – по словам Лукашенко, он просто не хочет, чтобы альтернативные силы «порезали на куски государство».