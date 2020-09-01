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"Открыли айфоны, телефоны": Лукашенко считает, что часть жителей Беларуси попала в иллюзорный мир

Президент прокомментировал освещение в СМИ актуальных событий в республике
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Лукашенко: не всё в жизни так, как видится в виртуальном мире

Лукашенко: не всё в жизни так, как видится в виртуальном мире

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, комментируя освещение актуальных событий республики в СМИ, что часть беларусов попала в иллюзорный мир.

- Открыли айфоны, телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то иной жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир, - приводит БелТА слова Лукашенко во время его визита Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания.

Он также отметил, что мир иллюзий создают Telegram-каналы.