"Открыли айфоны, телефоны": Лукашенко считает, что часть жителей Беларуси попала в иллюзорный мир

Лукашенко: не всё в жизни так, как видится в виртуальном мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, комментируя освещение актуальных событий республики в СМИ, что часть беларусов попала в иллюзорный мир.

- Открыли айфоны, телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то иной жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир, - приводит БелТА слова Лукашенко во время его визита Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания.

Он также отметил, что мир иллюзий создают Telegram-каналы.