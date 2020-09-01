Путин поздравил студентов и школьников с Днем знаний Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин во вторник, 1 сентября, поздравил студентов и школьников страны с Днем знаний. Глава государства пожелал первоклассникам успехов, а также попросил учеников соблюдать ограничения и меры предосторожности, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.

- От души хочу поздравить тех, кто начинает новый учебный год. И, конечно, хочу искренне пожелать успехов прежде всего первоклассникам. Безусловно, самые добрые слова близким и семьям школьников, которые сегодня переживают и верят в вас, - отметил Владимир Путин во время всероссийского открытого видеоурока.

Он подчеркнул, что День знаний – это всегда волнительный праздник, когда дети «с нетерпением ждут встречи с одноклассниками и любимыми учителями».

Как ранее писал сайт kp.ru, с 1 сентября студентов и школьников также поздравили российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции.