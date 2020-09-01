Путин: священный подвиг победы в Великой Отечественной войне не должен быть забыт

Священный всенародный подвиг победы в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт, заявил Путин. Фото: REUTERS

Священный всенародный подвиг победы в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт. Об этом во вторник, 1 сентября, заявил российский президент Владимир Путин.

- Мы чтим своих героев, восхищаемся ими, преклоняемся перед мужеством. Нет испытания сложнее и трагичнее, чем война, ведь она старается отнять будущее и мечты, не щадит никого. Много подростков, ровесников сегодняшних старшеклассников уходили на фронт и в партизанские отряды. Они работали на заводах в тылу, ведь понимали, что кроме них и женщин к станку на фабриках некому встать, - отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что часть своего заработка работающие в тылу подростки перечисляли на нужды оборонного производства, на нужды фронта.

Он добавил, что в тылу и на фронте народ проявлял настоящий героизм, который никогда не должен быть забыт. И именно поэтому, по словам президента, с текущего года появилось почетное звание "Город трудовой доблести", его уже удостоены 20 городов.