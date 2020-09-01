"Вам же хуже будет": Михаил Ефремов заявил, что видео с места ДТП - фейк

Ефремов назвал видео свидетеля аварии фейком. Фото: Пресс-служба Пресненского суда

На заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский попросил приобщить к материалам дела видео свидетеля Светланы Набокиной.

Адвокат Михаила Ефремова выступил против, напомнив, что ему на подобное обращение ответили отказом. Он также обратился к гособвинению, отметив, что чем больше преступников, тем больше зарплата у сотрудников прокуратуры.

- Уважаемый суд. Адвокат Добровинский сейчас переводит стрелки с себя на свидетелей. Эксперты уже разобрали это видео, пришли к выводу, что это фейк и подали на Добровинского заявление в полицию. Уважаемый суд, вам же хуже будет, - передаёт из зала суда слова обвиняемого Михаила Ефремова корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова.

- Михаил Олегович, откуда вы знаете, какое видео я хочу приобщить к делу? - спросил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

- Фальшивое! Как и всё, что с вами связано, - ответил ему Ефремов.