Михаил Ефремов в суде заявил, что "не хочет выбирать выражения". Фото: пресс-служба Пресненского суда

В ходе заседания суда по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием Михаила Ефремова во вторник, 1 сентября, прокуратура попросила допросить свидетеля - эксперта, который брал образцы эпителия с внутренней стороны щеки у обвиняемого в аварии актера. Правозащитник Ефремова Эльман Пашаев оказался против такого исследования, передаёт из зала суда корреспондент «Комсомольской правды» Алёна Мартынова.

После протеста адвоката судья спросил, согласен ли на дачу образца сам Михаил Ефремов, на что тот ответил: «Мне уже практически все равно».

- Как понять?, - удивился судья.

- Как идёт процесс, так и понять, - вставил свое слово Пашаев.

На требование судьи выбирать выражения Михаил Ефремов ответил, что выбирать их уже не желает и лучше «помолчит».

Ранее, на заседании суда адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский попросил приобщить к материалам дела видео свидетеля Светланы Набокиной.