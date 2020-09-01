В Минске задержаны несколько участников несанкционированной акции студентов

В Минске сотрудники ОМОНа задержали около 20 студентов по пути на несанкционированную акцию
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске сотрудники ОМОНа задержали около 20 студентов по пути в центр города на несанкционированную акцию, сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
В Минске сотрудники ОМОНа задержали около 20 студентов по пути в центр города на несанкционированную акцию
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- Школьников и студентов разогнали от Министерства образования. Возле институтов им собраться не дали, - отметил журналист на видео.
После этого все участники колонны направились в противоположную сторону.
Задержания сотрудниками правоохранительных органов прошли около площади Победы.
Задержания сотрудниками правоохранительных органов прошли около площади Победы.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Факт задержаний подтвердили в ГУВД Мингорисполкома.
Факт задержаний подтвердили в ГУВД Мингорисполкома.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
- Людей задерживают сотрудники милиции. Прежде чем задержать, они представляются и объясняют основания задержания. И эти все задержания исключительно в рамках правового поля, - рассказала "Sputnik Беларусь" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Людей задерживают сотрудники милиции.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ