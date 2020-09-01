В Минске задержаны несколько участников несанкционированной акции студентов

В Минске сотрудники ОМОНа задержали около 20 студентов по пути на несанкционированную акцию Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске сотрудники ОМОНа задержали около 20 студентов по пути в центр города на несанкционированную акцию, сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.

В Минске сотрудники ОМОНа задержали около 20 студентов по пути в центр города на несанкционированную акцию Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Школьников и студентов разогнали от Министерства образования. Возле институтов им собраться не дали, - отметил журналист на видео.

После этого все участники колонны направились в противоположную сторону.

Задержания сотрудниками правоохранительных органов прошли около площади Победы.

Задержания сотрудниками правоохранительных органов прошли около площади Победы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Факт задержаний подтвердили в ГУВД Мингорисполкома.

Факт задержаний подтвердили в ГУВД Мингорисполкома. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Людей задерживают сотрудники милиции. Прежде чем задержать, они представляются и объясняют основания задержания. И эти все задержания исключительно в рамках правового поля, - рассказала "Sputnik Беларусь" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.