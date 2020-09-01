На суде по делу Ефремова выступил свидетель, который проводил экспертизу в день аварии

На суде по делу Ефремова эксперт рассказал, почему не взял образцы с подушки безопасности на пассажирском сидении Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании суда по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова выступил эксперт Алексей Глушенков, который который проводил манипуляции с Ефремовым 9 июня с 03:45 до 04.00. В том числе взял образцы эпителия с подушки безопасности водителя Grand Cherokee, врезавшейся в фургон с курьером из Рязани Сергеем Захаровым.

Он рассказал, что в ту ночь он снял отпечатки пальцев у актёра, обработал щётки зондом, а Ефремов попросил его закончить всю процедуру побыстрее.

Адвокат актёра Эльман Пашаев возмутился тем, что свидетель якобы читает свои показания со шпаргалки, сообщила корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова.

Глушенков рассказал также, что на подушке безопасности, выстрелившей из руля, было маленькое бурое пятнышко.

- На подушке безопасности пассажира никаких следов и повреждений я не заметил - поэтому оттуда образцы не брали, - поясняет эксперт.

Пашаев спросил свидетеля, могут ли следы эпителия - кожного жира, пота и так далее - быть не видны. Тот ответил, что могут.

Сам Ефремов во время опроса свидетеля рисовал.