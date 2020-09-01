В Минске проверяют водителей, которые блокировали дорожное движение. Фото: кадр из видео

Во вторник утром, 1 сентября, неизвестные водители перекрыли движение на перекрестке улиц Дзержинского – Чюрлениса в Минске. Менее чем через полчаса дорогу таким же образом перекрыли на пешеходном переходе в районе улицы Любимова. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Прибывшие на место сотрудники местного правоохранительного органа обнаружили посреди проезжей части своеобразный кордон из 15 автомобилей. Заметив приближающихся сотрудников, находившиеся там молодые люди с закрытыми лицами сразу бросились бежать.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что такому протесту автомобилистов предшествовал их конфликт с другими водителями.

- Терпение торопившихся по своим делам владельцев авто иссякло, и они самостоятельно попытались очистить дорогу от нарушителей. Блокировавшие движение люди держали в руках плакаты, а их беззакония целенаправленно снимал человек из этой же группы, - отметила Ольга Чемоданова.

Отмечается, что теперь по данному факту сотрудники милиции проводят проверку. В отношении указанных лиц нарушителей возбуждено уголовное дело.