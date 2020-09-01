Путин считает нецелесообразным полный перевод на дистанционное обучение Фото: REUTERS

Дистанционная форма обучения не сможет полностью заменить традиционную, перевод образования в онлайн-формат не является целесообразным. Об этом во вторник, 1 сентября, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на всероссийском открытом уроке.

- Дистанционная учеба полностью не заменит реальную, традиционную. Она может лишь дополнить ее. Поэтому в России не планируется полный переход к дистанционному обучению, нецелесообразно и ни к чему. Таким планов нет, - отметил глава государства.

Владимир Путин добавил, что время пандемии коронавирусной инфекции был получен ценный опыт дистанционного образования. Онлайн-формат обучения продемонстрировало свои преимущества и их стоит использоваться в дальнейшем.

- Онлайн-обучение приобрело широкое распространение, как и работа в дистанционной форме. Это, безусловно, факт сегодняшнего дня, который будет иметь место, развиваться в будущем, - отметил российский президент.

Ранее глава государства уже говорил о том, что Россия обязательно сохранит традиционный очный формат обучения в школах и вузах. Путин подчеркнул важность прямого и личного общения преподавателя и ученика, студента или школьника.