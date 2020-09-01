Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

Польша вывела Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Польши разработало обновлённый список стран, с которыми пока запрещено авиасообщение из-за пандемии коронавируса. В него внесли 44 государства. Россию из перечня "закрытых" направлений исключили.

В распоряжении правительства сказано, что международные перелёты пока нельзя возобновлять с Арменией, Бразилией, Гибралтаром, Израилем, Индией, Испанией, Казахстаном, Ливией, Ливаном, Мальтой, Македонией, Намибией, Парагваем, Румынией и США.

Новое постановление польского кабмина будет действовать со 2 до 15 сентября.