По 200 тысяч каждому: Родные погибшего в ДТП отказались от денег Михаила Ефремова

Эльман Пашаев заявил, что родственники погибшего так и не вернули деньги, от которых отказались. Фото: пресс-служба Пресненского суда

Во время очередного слушания по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова выяснилось, что актёр отправил родным погибшего курьера из Рязани Сергея Захарова 800 тысяч рублей.

Корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова сообщила из зала суда, что коллега адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского Ирина Хайруллина озвучила необычное ходатайство: приобщить к делу скриншоты комментариев с сайта компании, где работал Сергей Захаров - слова соболезнования от чужих людей.

Кроме того, Хайруллина попросила приобщить телеграммы и чеки денежных переводов семье погибшего от Михаила Ефремова. Она заявила, что на прошлой неделе актёр отправил четверым родным Захарова по 200 тысяч рублей, но они эти деньги так и не приняли. Хайруллина предоставила суду документальный отказ.

- Деньги нам не вернули - я каждый день проверяю, - отметил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.