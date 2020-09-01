Томский губернатор Сергей Жвачкин открыл школу на 1100 учащихся

Сергей Жвачкин: «Мы сделали все, чтобы дети и педагоги всех школ Томской области чувствовали себя в учебных учреждениях абсолютно безопасно». Фото администрации Томской области

1 сентября губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыл новую школу «Интеграция» в жилом мегарайоне Южные Ворота Томского района. На линейке глава региона отметил, что школа на 1.100 учащихся в одну смену построена в рамках национального проекта «Образование». Это самая крупная школа в сельской местности региона.

«Мы оснастили школу по последнему слову техники вместе с Томским университетом систем управления и радиоэлектроники, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Мы очень старались построить не просто школу, а настоящий храм образования, куда дети будут с удовольствием бежать каждое утро».

В «Интеграции» развернут учебно-производственный комплекс, включающий центры дополнительного образования инженерно-технического, социально-гуманитарного, культурно-спортивного профиля, олимпиадный центр. В школе будут работать лаборатории, учебно-производственные и конструкторские бюро, теле- и фотостудия, школа лингвистов. Также здесь создан предуниверсарий, в котором будут обучаться школьники, начиная с 10 класса, по углубленным образовательным программам, проходить профессиональные пробы на предприятиях.

Директор «Интеграции» Лилия Пикалова показала главе региона все уголки новой школы — учебные классы, спортивный и актовый залы, административный блок, где Сергей Жвачкин пообщался с педагогами.

«Мы сделали все, чтобы дети и педагоги всех школ Томской области чувствовали себя в учебных учреждениях абсолютно безопасно. За счет областного бюджета закупили бесконтактные термометры, тепловизоры, средства индивидуальной защиты. А задача школьников — не только учиться на 4 и 5, но и быть послушными, дисциплинированными и как можно чаще мыть руки», — резюмировал губернатор, поздравив педагогов, учеников и их родителей с Днем знаний.