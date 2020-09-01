Путин: Пандемия показала, что Россия не просто «страна-бензоколонка» Фото: REUTERS

Пандемия коронавирусной инфекции в этом году показала миру, что РФ является не просто «страной-бензоколонкой»: это государства с передовыми технологиями. Об этом во вторник, 1 сентября, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на всероссийском открытом уроке, посвященном в 2020 году 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Нам в целом удалось развить дистанционное обучение. Это говорит о том, что у нас государство оказалось готово к современным вызовам, и с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. У нас еще много того, над чем следует поработать, но мы все-таки оказались не просто «страной-бензоколонкой», какой нас пытаются выставить. Россия – страна с выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы может и будем развивать, - объяснила глава государства.

Президент отметил, что в мире все больше нарастают темпы развития технологий, которые влияют на самые разные жизненные сферы. Владимир Путин добавил, что никто в настоящее время со 100% уверенностью не сможет сказать, какие предметы будут изучать в старших классах нынешние первоклассники, какие навыки и специальности будут наиболее востребованы через несколько лет.

Ранее российский лидер также сказал, что Россия не планирует полностью переходить на дистанционный формат обучения, хотя полученный во время пандемии опыт онлайн-образования следует использовать в будущем.