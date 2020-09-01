Лукашенко: "Я просто не хочу, чтобы страну порезали на куски"

Александр Лукашенко опасается разрушения Беларуси, которую он "лепил на обломках империи" Фото: REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оппозиция может устроить резню в случае прихода к власти, и в республике настанет больший кризис, чем в Украине после смены власти в 2014 году.

- Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками, – заявил Лукашенко во время визита в город Барановичи.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Александр Лукашенко исключил возможность гражданской войны в республике и отметил, что жителям Беларуси никто не сможет дать больше, чем они могут заработать самостоятельно.

Напомним, 9 августа в республике прошли выбора президента. По данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией, победу на них одержал правящий с 1994 года Александр Лукашенко. После этого страну охватили протесты, продолжающиеся уже более трёх недель.