Лукашенко о России и Беларуси: "Это Отечество от Бреста до Владивостока"

Президент Белоруссии подчеркнул, что белорусы и россияне имеют общие корни, и они сохранят единое "Отечество от Бреста до Владивостока". Фото: Михаил Климентьев, пресс-служба президента России ТАСС

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у России и Беларуси одно общее отечество от Бреста до Владивостока.

- И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока, - заявил Лукашенко во время своей поездки в Барановичский колледж 1 сентября.

Он также напомнил, что уже ранее указывал на неверное название народов России и Беларуси партнёрами. Беларуский лидер считает, что страны остаются друг другу братскими.

- В Послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнёрами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями?

Ранее сайт KP.ru сообщил, что президент России Владимир Путин и Лукашенко в телефонном разговоре 30 августа договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве.