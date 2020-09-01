Назван гриб, помогающий бороться с раком

Назван гриб, помогающий бороться с онкологией Фото: Евгения ГУСЕВА

Популярные в Японии грибы шиитаке оказались эффективны против рака. Об этом заявил главный редактор журнала "Школа грибоводства" Александр Хренов.

- У них очень мощные иммуномодуляторы, из них делают противораковые препараты. Кроме этого, у них, как и у многих грибов, очень богатый спектр полезных свойств, но именно противораковый эффект у шиитаке отмечен самый сильный, - приводит слова Хренова радио Sputnik.

По словам эксперта, шиитаке очень невероятно популярны в Японии и Китае. Там считается. что они обладают лечебными свойствами. При этом, в Японии шиитаке используются не только в народной медицине, но и в фармакологии. Их используют для создания антираковых препаратов.

Раньше эти грибы выращивали только при дворцах императоров, а сейчас они являются номером один по культивированию. Только в Китае выращивают порядка 10 миллионов тон грибов.

В России шиитаке пока не столь популярны, в первую очередь, из-за высокой цены. На всю страну есть только несколько мест, где выращивают эти грибы. А все остальное привозят из-за границы.