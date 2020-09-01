СК попросил продлить арест Сергею Фургалу до 9 декабря

Следствие просит продлить арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 декабря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет России попросил продлить до 9 декабря арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ходатайство уже поступило в суд и будет рассмотрено Басманным судом 3 сентября.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что суд отменил постановление о прекращении уголовного преследования экс-губернатора.

9 июля Фургала задержали около дома по пути на работу. Его подозревают в организации заказных убийств и покушений на убийства в 2004-2005 годах. В деле фигурируют убийство хабаровского бизнесмена Евгения Зори, покушение на амурского бизнесмена Александра Смольского и убийство бывшего делового партнёра Олега Булатова в 2005 году.

Также отмечается, что потерпевшие по уголовному делу заявили гражданский иск о взыскании денег с причастных к убийству Булатова и Зори и покушению на Смольского. На имущество Сергея Фургала наложили арест.