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СК попросил продлить арест Сергею Фургалу до 9 декабря

Бывшего главу Хабаровского края задержали 9 июля
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Следствие просит продлить арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 декабря

Следствие просит продлить арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 декабря

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет России попросил продлить до 9 декабря арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

9 июля Фургала задержали около дома по пути на работу. Его подозревают в организации заказных убийств и покушений на убийства в 2004-2005 годах. В деле фигурируют убийство хабаровского бизнесмена Евгения Зори, покушение на амурского бизнесмена Александра Смольского и убийство бывшего делового партнёра Олега Булатова в 2005 году.

Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала