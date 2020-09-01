Лукашенко остановил машину, чтобы поговорить с людьми в Минске

Лукашенко попросил остановить свой автомобиль, когда увидел собравшихся людей и вышел поговорить Фото: REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего визита в Барановичи 1 сентября попросил остановить машину при виде собравшихся людей.

Он вышел к ним поговорить, и одна из присутствующих женщин спросила Лукашенко, почему его избрали всего на пять лет?

- Я на десять хочу, на 15! - добавила она.

- Дайте хоть пять протянуть! - ответил ей глава государства.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что во время протестов Александр Лукашенко и его сын Николай прилетели на вертолёте в резиденцию. Лукашенко в разгрузке держал в руках автомат Калашникова с незаряженным магазином, сын был в шлеме и бронежилете. Затем президент подошёл к охранявшим Дворец Независимости силовикам, поблагодарил за работу и пообещал "разобраться с ними".

Сотрудники правоохранительных органов ответили ему выкриками "Мы с вами до конца".

Сайт KP.ru публиковал также видео Коли Лукашенко в бронежилете в вертолете над Минском.